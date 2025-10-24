إعلان

الطب البيطري بأسوان يكشف حقيقة الحيوانات المفترسة بخور عواضة

كتب : إيهاب عمران

04:35 م 24/10/2025

مديرية الطب البيطري

نفت مديرية الطب البيطري بأسوان ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود حيوانات مفترسة في منطقة خور عواضة وقيامها بمهاجمة بعض الأطفال والرجال.

وأوضح الدكتور جمعة مكي، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسوان، أنه تم توجيه لجنة من الإدارة برئاسة الدكتور محمد حسين والدكتورة أسماء سلامة للوقوف ميدانيًا على حقيقة هذه الوقائع والتواصل المباشر مع أهالي المنطقة.

وأضاف "مكي" أنه بعد المعاينة الميدانية تبين وجود حيوان ضال تم التخلص منه بواسطة الأهالي، وأنه لا صحة تمامًا لوجود حيوانات مفترسة أو برية.

وأشار جمعة مكي إلى أن اللجنة قامت بالتوازي بتنظيم لقاءات توعوية وإرشادية للأهالي حول طرق التعامل السليم مع الكلاب الضالة في الشوارع، وكيفية الوقاية من حالات العقر، والتصرف الصحيح في حال حدوثها.

وتستمر فرق الطب البيطري في التوعية والإرشاد للأهالي والأطفال بالطرق السليمة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع، وذلك في إطار مبادرة "الصحة الواحدة" (إنسان – حيوان – بيئة).

