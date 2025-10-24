الشرقية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة حرق قش الأرز.. وضبط 189 مخالفة بيئية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز، لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز والحد من تكون السحابة السوداء، من خلال تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية والتعامل السليم معها.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وجهاز شؤون البيئة ومديرية الزراعة لتكثيف حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف، وتخصيص نقاط لتجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن الكتل السكنية والطرق الرئيسية، مع تشجيع المزارعين على نقل المخلفات لتلك النقاط بدلاً من حرقها لتفادي المساءلة القانونية.

وأوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن فرق غرفة العمليات بالتنسيق مع الزراعة والوحدات المحلية كثفت جولاتها الميدانية على الأراضي المزروعة بالأرز لضبط المخالفين.

وجرى تحرير 189 محضرًا ضد مزارعين قاموا بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، جاءت على النحو التالي: 63 محضرًا بمركز بلبيس، و55 بأبوحماد، و13 بمركزي الإبراهيمية وفاقوس (لكل مركز)، و12 بمنيا القمح، و8 بكل من الزقازيق وديرب نجم، و13 بكفر صقر، ومحضر واحد بكل من أبو كبير، أولاد صقر، صان الحجر، والقرين.

وأشار "الحصري" إلى أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقًا للمادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تحظر الحرق المكشوف للمخلفات لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة، مشيرًا إلى أن المادة (70) من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا ومليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واختتم المحافظ مناشدًا جميع المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية من قش الأرز أو حطب الذرة، والاستفادة منها في التدوير أو تحويلها إلى علف حيواني أو سماد عضوي، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين وتجنبًا للعقوبات القانونية.