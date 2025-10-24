أيقونة الجمال بطريق السلام.. ممشى سياحي يزين شرم الشيخ (صور)

يُعد طريق السلام بمدينة شرم الشيخ من أجمل الطرق التي تتوسط المدينة، لكونه لا يُعد مجرد طريق لمرور السيارات فقط، بل ممشى سياحي بمواصفات عالمية، وبوابة أيقونية تعبر عن الهوية البصرية للمدينة.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ يُعد أحد أهم المشروعات المتكاملة التي جرى إقامتها بالمدينة، كونه مشروعًا خدميًا ترفيهيًا تجميليًا يزيد من سحر وجاذبية مدينة السلام، إضافة إلى كونه بوابة أيقونية تعبر عن هويتها البصرية وشعارها، بما يُهيئ السائح لدخول الممشى.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع، من خلال إجراء الصيانة الدورية للحارات المرورية، والإنترلوك، والمشايات، والإضاءة، مع العناية بالزراعات التي توجد على جانبي الممشى الذي يبلغ طوله 6 كيلومترات، ويبدأ ببوابة أيقونية بارتفاع 7 أمتار وطول 12 مترًا، ويتضمن اتجاهين، كل اتجاه 5 حارات مرورية، ومسارًا للدراجات بعرض مترين، وأحواض زراعات، ومسارًا للمشاة بعرض 7 أمتار، مع مساحات خضراء.

وأوضح المحافظ أن السائحين وزوار المدينة يعتبرون الممشى منطقة تجارية سياحية ترفيهية، كونه يتضمن 83 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة على الجانبين، و66 كشكًا بمساحة 6 أمتار، و57 برجولة خرسانية، و83 برجولة خشبية، ونحو 1400 مقعد متنوع، وأحواضًا لنباتات الظل، و2000 عمود ديكوري بارتفاع 3 أمتار، وشلال مياه بارتفاع 7 أمتار، ومسرحًا رومانيًا مكشوفًا يسع 350 فردًا، ومطعم بانوراما دائري، ومنطقة "كيدز آريا"، وأماكن انتظار سيارات تسع نحو 600 سيارة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى إبراز الهوية البصرية التي تعبر عن شعار مدينة شرم الشيخ بالممشى، لتكون أثرًا طويل المدى في ذاكرة السائحين المترددين على المدينة، خاصة أنه جرى تصميمها بشكل يعكس معالم المدينة وطبيعتها الخلابة.

يذكر أنه أنه جرى تصميم الهوية البصرية "الشعار" لمدينة شرم الشيخ عن طريق دمج اسم "شرم الشيخ" باللغتين العربية والإنجليزية، ويمثل الجزء العلوي أمواج البحر، والجزء السفلي أعماق البحر.

وتعبر النقاط الثلاث في حرف الشين عن جبال المدينة، بهدف توحيد الشكل الجمالي للمدينة وتوصيل هويتها للعالم، ويجري تعميم الشعار على مختلف وسائل النقل مثل سيارات الأجرة والأتوبيسات، إضافة إلى الشاشات المضيئة، واللافتات في الشوارع والميادين والجدران وواجهات المحلات والمطار.