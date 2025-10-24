بالصور.. ضبط راكب بحوزته هواتف ومستلزمات تجميل مهربة بمطار الإسكندرية

بالصور- استعدادات مكثفة في المنيا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أحبطت جمارك مطار الإسكندرية الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل قادمة من دولة الإمارات، وذلك بالمخالفة لقوانين الاتصالات ومزاولة مهنة الصيدلة والاستيراد والتصدير والجمارك.

وكان محمد حلمي، رئيس الوردية، قد اشتبه في الراكب "أ. أ. م" (مصري الجنسية) أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران "فلاي دبي".

وتبين بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY، وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وقرر ماهر عبد الغني، مدير الجمرك، تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيًا، ضمّت مأموري الحركة ورئيس الوردية ورئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ورئيس قسم الأمن الجمركي.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 243 عبوة مستحضرات تجميل من ماركات وأنواع مختلفة، و13 هاتفًا محمولًا ماركة iPhone 11 Pro Max مستعملًا بدون علب أو لوازم، وهاتف واحد iPhone XS Max مستعمل بدون علب أو لوازم.

وعُثر بحوزة الراكب أثناء التفتيش الذاتي على 15 هاتفًا محمولًا ماركة iPhone XS مستعملًا بدون علب أو لوازم.

وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 464 ألفًا و470 جنيهًا، فيما بلغت قيمة التعويضات الجمركية 928 ألفًا و940 جنيهًا.

وقرر جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 لسنة 2025، مع إيداع الحرز بمخزن الوديعة.