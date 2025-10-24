إعلان

استعدوا لتخزين المياه.. انقطاع الخدمة عن مركز ومدينة بني سويف حتى فجر الأحد

كتب : حمدي سليمان

10:51 ص 24/10/2025

قطع مياه الشرب

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بني سويف غدًا السبت، لمدة 18 ساعة متواصلة، تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة فجر الأحد، نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير كوبري الشاملة وتعديل مسارات المرافق بالمنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع يأتي ضمن خطة ربط المسار البديل لخط المياه الرئيسي قطر 500 مم بشارع سعد زغلول، في المنطقة الممتدة من أمام مديرية التنظيم والإدارة حتى المزلقان المقابل لمديرية الطرق والنقل، ما يستلزم إيقاف محطات مياه مدينة بني سويف بالكامل خلال فترة التنفيذ.

وأكدت الشركة أن الانقطاع لن يشمل قرى وعزب شرق النيل بمركز بني سويف، بالإضافة إلى قرى: الحلابية، تزمنت الشرقية، جزء من باروط، باها العجوز، حاجر بني سليمان، نزلة السعادنة، أبشنا، جزء من بليفيا، وقرية رياض باشا وعزب قرية نعيم.

ودعت الشركة المواطنين إلى تخزين احتياجاتهم من المياه مسبقًا، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية في المناطق المتأثرة عند الطلب، من خلال الخط الساخن (125).

