تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات دوري الأنشطة الرياضية لطلاب المدارس بالمحافظات الحدودية للعام الدراسي 2025 - 2026، تحت شعار "دوري الصيف.. منافسة بروح الفريق"، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة: "إن فعاليات الدوري تُنفذ من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للنشاط الطلابي، وبالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وتشمل المنافسات ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، وألعاب اللياقة البدنية، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية".

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن الدوري يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم الرياضية وتعزيز روح الفريق والانتماء والتعاون بين النشء والشباب، بما يحقق التكامل بين قطاعي الرياضة والتعليم، ويسهم في إعداد جيل متكامل بدنيًا وعلميًا يجمع بين التفوق الدراسي والتميز الرياضي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية تواصل أيضًا تنفيذ مشروع "أندية النشء"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج والمشروعات التنموية في المحافظات الحدودية، بهدف تعزيز الانتماء الوطني، وإعداد جيل قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، ممثلة في الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، وبمشاركة إدارات شرم الشيخ، دهب، والطور.

وأكد وكيل الوزارة أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة بين فئات النشء بالمناطق الحدودية، من خلال تنمية قدراتهم الإبداعية والرياضية والفنية، والتوعية بالقوانين والتشريعات، وبناء شخصية متكاملة قادرة على التفاعل الإيجابي والمساهمة في تنمية المجتمع.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الأنشطة تتضمن تدريب النشء على مهارات الألعاب الجماعية، وتنظيم مسابقات رياضية ترويحية، إلى جانب ورش فنية في مجال الأشغال اليدوية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المشاركين ويعزز من قدراتهم الإبداعية.