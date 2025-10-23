إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:



أُصيب 11 شخصًا، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، وقع عند مدخل قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، على الطريق الزراعي.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين، ووجود عدد من المصابين.



وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وقوع التصادم بين المركبتين، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى الأزهر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وحصل موقع "مصراوي" على قائمة بأسماء المصابين، وهم: حمادة محمد حسانين (34 عامًا) – كدمات وسحجات – من منفلوط، ومحمود إبراهيم أحمد (25 عامًا) – كسر بالساعد الأيمن – من منفلوط، وشهد موسى أحمد محمد (18 عامًا) – ما بعد الارتجاج – من منفلوط، ومريم محمد فوزي (16 عامًا) – كسر بالضلوع – من منفلوط،ومحمد صابر كتبي (14 عامًا) – كسر بالساق اليسرى – من منفلوط.



كما أصيب مصطفى أحمد محمد (24 عامًا) – خلع بالكتف الأيمن – من منفلوط، ورشا سرحان أحمد (30 عامًا) – خلع بالكتف الأيمن – من منفلوط، ويوسف شعبان محمود (30 عامًا) – كسر بالكتف الأيمن – من منفلوط، و مصطفى محمود أحمد (38 عامًا) – كسر بالفخذ الأيسر – من جامعة الأزهر ، ومحمد يحيى بكر (42 عامًا) – كسر بالقدم اليسرى – من منفلوط، والشيماء حسن عطية (19 عامًا) – كدمات وسحجات – من منفلوط.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.