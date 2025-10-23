تعطيل الدراسة في 5 مدارس بكفر الشيخ لمدة أسبوع بسبب مولد الدسوقي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور وائل هراس، مدير إدارة دسوق التعليمية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تعطيل الدراسة في 5 مدارس تابعة للإدارة لمدة أسبوع كامل تبدأ من يوم السبت المقبل بمناسبة الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وأكد مدير إدارة دسوق التعليمية، في تصريح لمصراوي، أن تلك المدارس الخمس المعطل بها الدراسة اسبوع كامل بها استراحات خاصة لقوات الأمن المكلفة بتأمين الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي وجرى تسليمها لقوات الأمن بداية من اليوم وتعطيل الدراسة بها بداية من يوم السبت المقبل.

وقال إنه من المقرر صدور قرار من محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، نهاية اليوم الخميس، بتعطيل الدراسة في جموع مدارس مدينة دسوق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الاحتفالات بمولد الدسوقي الثلاثاء، والاربعاء، والخميس كما هو متبع في كل عام أثناء الاحتفالات بالمولد.

كانت المشيخة العامة للطرق الصوفية حددت موعد الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي والكائن ضريحه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

وقررت المشيخة العامة للطرق الصوفية الاحتفال بمولد الدسوقي لمدة 7 أيام بداية من يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 إلى يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، وذلك وفق الضوابط المتوافق عليها.