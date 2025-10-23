أسيوط - محمود عجمي:

لقيت فتاة مصرعها صباح اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الثاني عشر بأحد العقارات السكنية بمنطقة منشية الأمراء التابعة لحي غرب مدينة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط فتاة من أعلى عقار سكني بالمنطقة المذكورة، ووفاتها في الحال.

وانتقل ضباط القسم وقوة من الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة والفحص الأولي مصرع الفتاة "ريتال. ر. م"، البالغة من العمر 17 عامًا، عقب سقوطها من الطابق الـ12.

وجرى التحفظ على الجثمان بموقع الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.