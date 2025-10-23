بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يحذر من مخالفات تعريفة الركوب

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية مدخل الطحاوية نطاق مركز بلبيس.

البداية كانت بتلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغا بنشوب الحريق.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، إذ تعمل الحماية المدنية على محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.