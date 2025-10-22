جامعة بني سويف تعزل أستاذًا بعد مشاجرة بالأيدي والألفاظ بكلية العلوم

بني سويف - حمدي سليمان:

قرر الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، عزل أستاذ بكلية العلوم من وظيفته، مع احتفاظه بالمعاش والمكافأة، بعد تورطه في مشاجرة عنيفة مع زميله داخل قسم الفيزياء على خلفية خلافات مالية بينهما.

وتعود الواقعة إلى مطلع فبراير الماضي، حين نشبت مشادة كلامية حادة بين الأستاذين داخل مكتب رئيس القسم بسبب نزاع مالي، وتطورت إلى تراشق بالألفاظ واشتباك بالأيدي أمام عدد من أعضاء هيئة التدريس، ما أدى إلى كسر زجاج المكتب وتمزق قميص أحد الطرفين وسط دهشة الحاضرين.

على إثر ذلك، تقدم عميد كلية العلوم بمذكرة عاجلة إلى رئيس الجامعة موضحًا أن الواقعة تجاوزت الأعراف الجامعية وأضرت بهيبة المؤسسة الأكاديمية، كما أرفق رئيس القسم شهادات الأساتذة الحاضرين، فتم إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد الاطلاع على التحقيقات، أصدر المجلس قرارًا بـ عزل الدكتور من وظيفته، ومجازاة زميله بـ عقوبة التنبيه، تقديرًا لتفاوت المسؤولية بين الطرفين.

وأكد المجلس أن سلوك عضو هيئة التدريس يجب أن يكون قدوة داخل الجامعة وخارجها، وأن الاشتباك بالأيدي والسباب يمثل خروجًا جسيمًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وتقاليد الجامعة، مشيرًا إلى أن ما حدث أساء لسمعة الجامعة ومكانة أعضائها.