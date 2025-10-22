رئيس جامعة بنها يزور مصابي فنون تطبيقية في حادث طريق أبو سمبل (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

زار الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، طلاب قسم فنون الميديا بكلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث سير بطريق أبو سمبل الصحراوي بمحافظة أسوان، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة ما يُقدَّم لهم من رعاية طبية داخل مستشفى أسوان الجامعي.

ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة كل من الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة ندا، عميد كلية الفنون التطبيقية.

واستمع رئيس الجامعة والوفد المرافق إلى شرح من الأطباء المشرفين على علاج الطلاب حول تطورات حالتهم الصحية، حيث أكد الفريق الطبي أن جميع الإصابات مستقرة، وأن الطلاب يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

وأكد الدكتور "الجيزاوي" أن جامعة بنها تتابع باستمرار الحالة الصحية للطلاب لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مشيدًا بجهود الفرق الطبية بمحافظة أسوان، وبدعم ومتابعة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي وجّه بتوفير جميع أوجه الرعاية والدعم للطلاب المصابين.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، على ما قدموه من دعم طبي ونفسي للطلاب وأسرهم منذ وقوع الحادث.

واختتم "الجيزاوي" تصريحاته مؤكدًا أن جامعة بنها لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للطلاب المصابين وأسرهم حتى تمام الشفاء، متمنيًا لهم السلامة والعودة السريعة إلى مقاعد الدراسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

يُذكر أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: حسام أحمد حسن، عبدالله محمد عبد المنعم، ميرنا أشرف شوقي، منة عمر حطبة، يوسف محمد عبد المنعم، إبراهيم مصطفى إبراهيم، محمد أحمد الراعي عامر، زينب محمد فرج، ورنا رضا محمد.