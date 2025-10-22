"كانوا بيعدوا المزلقان".. مصرع سيدة وإصابة طفلها أسفل قطار في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقيت سيدة مصرعها، وأُصيب طفلها، في حادث دهس قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بنطاق حي الأربعين في محافظة السويس، اليوم الأربعاء.

جرى نقل الطفل المصاب إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج، فيما جرى إيداع جثمان السيدة بثلاجة المجمع تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث دهس لسيدة وطفلها بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الأربعين، وعلى الفور وجّه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، سيارة إسعاف من أقرب نقطة تمركز إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة الأولية بأن السيدة وطفلها عبرا شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة بالتزامن مع مرور قطار الركاب القادم من الإسماعيلية، وحاولت السيدة الإسراع لتفادي القطار، إلا أن الوقت لم يسعفها، ما أدى إلى دهسها وإصابة طفلها إصابات بالغة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثمان السيدة من أسفل القطار، فيما يواصل الأطباء جهودهم لإنقاذ الطفل المصاب، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.