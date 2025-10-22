بالصور -فرق فنون شعبية تحتفل بظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل

أسوان - إيهاب عمران:

توافدت جموع الزوار من داخل مصر وخارجها، منذ فجر اليوم على معبد أبو سمبل، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وسط أجواء احتفالية مبهجة قدمتها فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.



شهد الاحتفال بالظاهرة المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعادل ميرغني رئيس مدينة أبو سمبل، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان.



وبالتزامن مع لحظة تعامد الشمس التي أشرقت على وجه تمثال الملك داخل قدس الأقداس، شهدت ساحة المعبد عروضا فلكلورية لثماني فرق فنون شعبية، شاركت في الاحتفال بتعامد الشمس، وهي فرق سوهاج، بورسعيد، العريش، كفر الشيخ، الأقصر، الأنفوشي، أسوان، وملوي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استمتع بالألوان والإيقاعات والرقصات الشعبية.