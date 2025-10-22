

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة المنشار" في الإسماعيلية، عن 3 اعترافات مثيرة أدلى بها المتهم حول دوافع ارتكابه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفل في الرابعة عشرة من عمره.

جاء في الاعتراف الأول: أن المتهم أقدم على تنفيذ جريمته إثر خلاف نشب بينه وبين المجني عليه داخل منزله، تطور إلى مشاجرة بعدما بادر الأخير –بحسب روايته– بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، الأمر الذي دفعه لارتكاب الجريمة.

في الاعتراف الثاني، قال المتهم: إنه قبل شهرين من الواقعة قام بسرقة هاتف المجني عليه، وخشي من انكشاف أمره أمام إدارة المدرسة بعد تهديد الضحية له بفضح السرقة، فاستدرجه إلى منزله بهدف التخلص منه وإسكات صوته نهائيًا.

أما الاعتراف الثالث والأكثر غرابة: فقد أقر فيه المتهم بأنه كان يرغب في تنفيذ مشهد من أحد الأفلام الأجنبية التي شاهدها مؤخرًا، مؤكدًا أنه كان يعيش حالة من الهوس بتقليد أبطال الأفلام، وسعى إلى تنفيذ الجريمة ليعيش تفاصيل الدور في الواقع.

فيما لا تزال التحريات جارية لكشف جميع الملابسات والتأكد من صحة رواياته المتضاربة.

أفادت التحقيقات، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مسكنه، إذ أقدم بحسب اعترافاته على خنقه من الخلف مستخدمًا حبل ثم تعرّض له بضربات أدت إلى وفاته على الرأس والصدر.

وأكد المتهم أمام النيابة، أنه شرع بعدها في محاولة إخفاء معالم الجريمة بتجزئة الجثمان ووضع أجزاء منه داخل أكياس بلاستيكية، ثم نقلها وحملها في حقيبة مدرسية قبل أن يُلقي بها في مواقع متفرقة داخل محافظة الإسماعيلية، وفي اليوم التالي قام بطهر جزء من الجثمان وأكله .

وأضافت المصادر، أن بعض الأجزاء التي أُلقيت في بحيرة الصيادين أدت إلى انبعاث روائح نتيجة التعفّن، ما أعقّد مهمة التعرف على هوية الضحية داخل المشرحة في المراحل الأولى من التحقيقات.

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق بأن والده أطلعه على طريقة التخلص من الجثمان وإخفاء آثار الجريمة، وأنه اشترى قبل الواقعة بيوم قفازات طبية وأكياسًا بلاستيكية وجهّز أدواته بعناية، ما يُعد دلالةً على وجود نية مبيتة لارتكاب الجريمة.

وكشفت المصادر، أن والد المتهم علم بالأمر بعدما شمّت شقيقته رائحة دماء داخل الشقة، فشرع في البحث حتى عثر على جزء من الجثمان ملفوفًا داخل سجادة أسفل السرير.

وعند مواجهته نجله بأن ذلك من أين، حاول الأخير التنصل متذرعًا بأن صديقًا له تشاجر وقتل شخصًا آخر فسلّمه جزءًا من الجثة للتصرّف فيه.

وبحسب المصادر، غادر والد المتهم المنزل بعد الاكتشاف مصطحبًا باقي أبنائه، بينما قال المتهم وقتها: "زي ما جبتها أتصرف فيها وطلعها من البيت"، ثم استكمل إجراءات التخلص وفق ما أقرّت به أقواله

جهات التحقيق تعمل على مطابقة هذه الأقوال مع الأدلة المادية ونتائج الطب الشرعي، وطلبت إجراء تحاليل DNA للتأكد من هوية المتواجدين في مسرح الواقعة وإمكانية وجود شركاء.

تعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، قبل أن يقتله ويقطع جثمانه داخل الشقة في واقعة مروعة هزّت الشارع الإسماعيلاوي.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية مؤخرًا.