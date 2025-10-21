"صحبة لم يفرقها الموت".. وفاة صديقين في حادث بالأقصر ودفنهما متجاورين

الأقصر - محمد محروس:

شيّع أهالي قرية العشي شمال الأقصر جثمان الشاب حسين خديوي حسانين، ليدفن إلى جوار ابن عمه وصديق عمره حربي شحات حسانين، الذي توفي قبله بثلاثة أيام فقط، إثر تعرضهما لحادث سير مروع.

كان الشابان، المعروفان بصداقتهما القوية التي جعلتهما لا يفترقان أبدًا، قد تعرضا لحادث سير يوم الخميس الماضي أعلى محور اللواء سمير فرج. أسفر الحادث عن وفاة حربي في الحال، بينما نُقل حسين إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

وبعد ثلاثة أيام قضاها في صراع مع إصاباته، لفظ حسين أنفاسه الأخيرة ليلحق بصديقه، ليكتمل مشهد الصداقة الأبدي بدفنه إلى جواره، وسط حزن عميق من أهالي القرية الذين وصفوا قصتهما بأنها "صحبة لم يفرقها الموت".