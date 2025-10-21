ننشر أسماء 13 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا- صور

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء 13 شخصاً، أصيبوا اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وضمت أسماء المصابين كل من: أحمد علي محمد، 24 سنة، عرفات عبدالله عبدالرحمن، 30 سنة، ناجح توفيق إبراهيم، 50 سنة، خيري فهمي حلمي، 55 سنة، يسري زين العابدين، 49 سنة، هادي هاني عبدالهادي، 20 سنة، عماد أحمد بكر، 40 سنة.

كما أصيب: محمد رمزي بكر، 22 سنة، علي محمد عبدالرحمن، 49 سنة، مختار حسن بسيوني، 64 سنة، محمود ضياء خليل، 24 سنة، إبراهيم نصر محمد السيسي، 22 سنة، عبدالحميد محمد، 45 سنة، مقيمين جميعاً بمحافظة المنوفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصاً، جميعهم من محافظة المنوفية، وأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

جرى نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على المركبة.

