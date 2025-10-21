"عمه اتجوز أمه".. التحفظ على متهم جديد في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

ننشر أسماء 13 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا- صور

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية التحفظ على زوج والدة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، والذي تبين أنه شقيق والد المتهم، وذلك تمهيدًا لاستجوابه حول مدى علمه بالجريمة أو تورطه في أي من مراحلها.

وجاء قرار التحفظ بعد ورود معلومات من تحريات المباحث تشير إلى احتمال معرفة بعض أفراد العائلة بتفاصيل الجريمة عقب وقوعها، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية في حينه.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، قبل أن يقتله ويقطع جثمانه داخل الشقة في واقعة مروعة هزّت الشارع الإسماعيلاوي.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية مؤخرًا.

