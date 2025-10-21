انهيار منزل مبني بالطوب اللبن في قرية العديسات بالأقصر

ننشر أسماء 13 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا- صور

الأقصر - محمد محروس:



شهدت منطقة نجع قباح التابعة لقرية العديسات قبلي شرق محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، إذ تبين أن المنزل خالى تمامًا من السكان.

وتلقى مركز شرطة الطود بلاغًا من غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر يفيد بانهيار جزئي لمنزل قديم متهالك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومسؤولو مجلس مدينة الطود إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة تبين أن الانهيار لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.