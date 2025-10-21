سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مستشفيات جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، واقعة اعتداء من قِبل ثلاثة أشخاص مطلوبين جنائيا على طبيبة قسم المناظير والجراحة العامة، أثناء تأديتها عملها بوحدة المناظير.



من جانبهم، تمكن أفراد الأمن من السيطرة على المعتدين وتسليمهم إلى نقطة شرطة المستشفى، وجرى تحرير مذكرة رسمية بالواقعة وبما نتج عنها من تلفيات داخل الوحدة، وبالكشف عن هوية المعتدين، تبين أنهم مطلوبين في قضايا وأحكام جنائية سابقة، وتم تحويلهم إلى قسم شرطة ثان سوهاج لاستكمال الإجراءات القانونية.



وبحسب بيان نقابة الأطباء بسوهاج، وجّه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي أمين، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد كمال، مدير المستشفيات الجامعية، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وعدم التفريط في حق الطبيبة أو المنشأة الطبية، مؤكدين أن الجامعة لن تتهاون في حماية كوادرها الطبية.



وتواجد مع الطبيبة عقب الحادث د. إيمان سلامة، وكيل نقابة أطباء سوهاج، ود. محمد حسني، أمين صندوق النقابة، ود. محمد حسين راغب، عضو مجلس النقابة، لمتابعة الموقف وتقديم الدعم الكامل للطبيبة.



كما أعلنت نقابة أطباء سوهاج أنها ستتابع مجريات التحقيقات من خلال المستشار القانوني للنقابة لضمان حقوق الطبيبة والمؤسسة.



وأكدت النقابة في بيانها أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء يمثل تهديدًا خطيرًا لمنظومة الرعاية الصحية، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من تسول له نفسه التعدي على الفرق الطبية أثناء تأدية واجبهم الإنساني والمهني.