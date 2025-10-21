42 وحدة تضامن اجتماعي خالية من الأمية ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن اللواء مهندس رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن 42 وحدة تضامن اجتماعي ببني سويف خالية من الأمية من بين 67 وحدة على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة "لا أمية مع تكافل"، والتي تُنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحافظة بني سويف.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي شهدها بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "تكافل بلا أمية"، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأكد اللواء رائد هيكل أن ما تحقق على أرض بني سويف يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن إعلان 42 وحدة خالية من الأمية هو خطوة أولى نحو الهدف الأكبر المتمثل في القضاء الكامل على الأمية داخل المحافظة.

وأكدت المهندسة مارجريت صاروفيم أن الوزارة لا تقتصر على تقديم الحماية الاجتماعية فقط، بل تولي التعليم أهمية كبرى بوصفه حقًا أساسيًا، وتسعى لتعزيز مبادرات تعليم الكبار ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن برنامج "لا أمية مع تكافل" يجمع بين التمكين المعرفي والتوعية المجتمعية، من خلال محتوى يعزز الوعي بقضايا الصحة والتغذية والمواطنة.

وأضافت أن الوزارة نجحت حتى يوليو 2025 في محو أمية أكثر من 508 ألف مواطن، بتكلفة بلغت 55 مليون جنيه، مما ساهم في خفض معدل الأمية إلى 19% على مستوى الجمهورية.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم الميسرات والمعلمات المشاركات في تعليم السيدات بمراكز محو الأمية، إلى جانب تكريم عدد من القيادات التنفيذية والجهات الشريكة التي ساهمت في نجاح المبادرة داخل المحافظة، في أجواء احتفالية شهدت تفاعلًا واسعًا من الحضور.