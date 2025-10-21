إعلان

من الفصول إلى الأكفان.. طريق الكراكات يحصد أرواح 3 طلاب في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

03:46 م 21/10/2025

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد طريق "بيلا - الكراكات"، أمام قرية الناصرية التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا أودى بحياة ثلاثة طلاب في المرحلة الثانوية، إثر تصادم مروع أنهى أحلامهم في لحظة، تاركًا خلفه حزنًا ثقيلًا يخيم على ذويهم.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث سير أمام قرية الناصرية، على الطريق الرابط بين كفر الشيخ والكراكات في دائرة المركز أسفر عن وفاة ثلاثة طلاب في الثانوية.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة كل من "عمر.هـ.م"، 17 عامًا، ويقيم بعزبة يوسف مركز بيلا، و"عبدالعزيز.إ.ا"، 17 عامًا، و"محمد.ع.م.ا"، 17 عامًا، ويقيمان بقرية الناصرية التابعة لمركز بيلا.

جرى نقل الجثامين إلى مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهم، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كفر الشيخ قرية الناصرية مركز بيلا

