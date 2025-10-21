شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء في الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين، الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية على مستوى المحافظات.



وأوضح المحافظ أن الاجتماع تناول استعدادات المحافظات لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية وتسهيل وصول المواطنين إلى اللجان الانتخابية.



وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع تناول أيضًا توجيهات رئيس الوزراء بشأن تحديد تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام داخل المحافظة وبين المراكز، بما يضمن تحقيق الانضباط ومنع فرض أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن اللجان المختصة تتابع بشكل يومي الالتزام بالتعريفة المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.



وأضاف المحافظ أن الاجتماع ركّز على أهمية المتابعة المستمرة لتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية ومراقبة الأسعار، مع التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتنقلة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين؛ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وفيما يخص الاستعداد لموسم فصل الشتاء، أوضح المحافظ أن التوجيهات شملت مراجعة جاهزية غرف الطوارئ والعمليات وربطها بغرفة العمليات المركزية، والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، والمتابعة اليومية لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



كما أكد المحافظ تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل والأراضي الزراعية، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع أية مخاطر قد تنجم عن ارتفاع مناسيب المياه.



وأضاف المحافظ أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة عدد من الملفات الأخرى، من بينها متابعة إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والآلية الجديدة لاستخراج تراخيص أبراج المحمول، مؤكدًا أن محافظة المنيا تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.