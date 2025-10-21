إعلان

بالصور- بيطري الأقصر يعدم عجلًا يزن نصف طن بمجزر الحبيل

كتب : محمد محروس

02:04 م 21/10/2025
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (4)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (5)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (3)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (2)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (8)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (9)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (10)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (11)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (12)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (7)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (6)
    بيطري الأقصر يعدم عجلًا (13)

الأقصر - محمد محروس:

أعدمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر عجلًا بقريًا يزن نحو 500 كيلو جرام داخل مجزر الأقصر بالحبيل، بعد ثبوت إصابته بمرض الصفراء وتضخم الطحال والكبد والغدد الليمفاوية.

وأوضح الدكتور طارق لطفي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن العجل دخل المجزر وهو في حالة صحية ظاهرة سليمة، دون أن تظهر عليه أي علامات مرضية قبل الذبح، إلا أنه أثناء الفحص بعد الذبح، اكتشف الدكتور أيمن محمد، مدير مجزر الحبيل، وجود تضخم في الطحال والكبد، واصفرار في السائل المفصلي والأنسجة الداخلية، إلى جانب تضخم واضح في الغدد الليمفاوية.

وأضاف "لطفي" أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة وسام محمد الصغير، مديرة إدارة المجازر، والتي أقرت إعدام العجل والأحشاء إعدامًا كليًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن الحالة فردية وغير وبائية.

وأشار إلى أنه تم التخلص من العجل المصاب بالطرق الصحية والبيئية السليمة، تنفيذًا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وحرصًا على سلامة المواطنين وجودة اللحوم المطروحة بالأسواق.

مجزر الحبيل الأقصر مرض الصفراء الغدد الليمفاوية الطب البيطري

