محافظات - مصراوي:

أسدلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بإصدارها حكماً بالسجن المؤبد على المتهمة "هند ع. ع" (20 عامًا)، لاتهامها بالقتل العمد مع سبق الإصرار لصديقتها.

لم تكن جريمة هند مجرد واقعة قتل، بل كانت محاولة إجرامية بارعة لإخفاء الجثة وانتحال شخصية القاتلة الهاربة، في سيناريو أقرب إلى أفلام الجريمة المعقدة.

تكشفت تفاصيل الجريمة المروعة، بحسب التحقيقات وأمر الإحالة (رقم 14429 لسنة 2025)، عندما استدرجت "هند" صديقتها المجني عليها "ش. ع" إلى منزلها في الخانكة، وبدأت الخطة الشيطانية بتقديم المتهمة ملابسها الخاصة لصديقتها لتبديلها، في خطوة تمهيدية لإخفاء معالم الضحية.

وفي لحظة غدر مروعة، وباغتت "هند" صديقتها، مستخدمة غطاء الرأس (الإيشارب أو الطرحة)، لتبدأ في خنقها بعنف وقسوة حتى سقطت "ش. ع" على الأرض فاقدة للوعي والحياة.

بعد التأكد من وفاة صديقتها، لجأت "هند" إلى خطوتها الأكثر إجراماً لإخفاء الجريمة وإخفاء هوية الجثة، حيث أحضرت مادة البنزين وسكبتها على جسد الضحية ثم أضرمت فيها النيران، حتى تحولت إلى كتلة متفحمة، وذلك لطمس أي دليل يشير إلى هوية "ش. ع".

وفي تطور صادم ومأساوي، وصل زوج المتهمة إلى المنزل وشاهد الجثة المشوهة، وبسبب حالة التفحم، اعتقد أن الجثة تعود لزوجته "هند"، وبناءً على هذا الاعتقاد، تم استخراج شهادة وفاة رسمية باسم "القاتلة الهاربة"، ودُفنت الجثة على هذا الأساس.

استمرت الخدعة لبعض الوقت، حتى اكتشف الأهالي لاحقًا أن "هند ع. ع" (التي صدرت لها شهادة وفاة) لا تزال على قيد الحياة، وأن الجثة المدفونة هي لصديقتها القتيلة "ش. ع".

وبعد تضييق الخناق عليها وكشف زيف حكايتها، انهارت المتهمة واعترفت تفصيليًا بكل مراحل الجريمة البشعة، ليتم إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسات المحاكمة، وبعد استعراض أدلة الثبوت واعترافات المتهمة المفصلة بالجريمة التي أُدينت فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار، قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد على "هند".