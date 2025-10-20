"وقعت من فوق الكوبري".. جثة و7 مصابين في سقوط سيارة بالبحيرة (صور)

لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي أعلى كوبري السعرانية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى سقوط سيارة النقل على شريط السكة الحديد.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع فورًا.

وتبين وفاة محمود أحمد عبدالنبي، 30 عامًا، مقيم بمنطقة كرموز بالإسكندرية، وإصابة كل من: السيد محمد عبد الحفيظ، 46 عامًا؛ أحمد عثمان خلف، 31 عامًا؛ مصطفى عادل مرسي، 45 عامًا؛ عماد عبد المجيد عبد اللطيف، 50 عامًا؛ محمد عثمان خلف، 22 عامًا؛ محمد صابر عبد العال، 25 عامًا؛ وكريم السيد، 35 عامًا، وجميعهم من الإسكندرية وكفر الدوار. تراوحت إصاباتهم بين كسور ونزيف داخلي وارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.

نُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الفحوصات والخدمات الطبية اللازمة، وأودع جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى. كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.