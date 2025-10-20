إعلان

"عمل وليمة وعزم البلد كلها".. "أبو مينا" يفتتح فرح ابنه بتلاوة القرآن في الأقصر

كتب : محمد محروس

11:35 ص 20/10/2025

فرح - أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

في مشهد يجسد أروع معاني التعايش والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، شهدت جزيرة العوامية بمحافظة الأقصر واقعة لاقت إعجابًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قرر المواطن القبطي النوبي صدقي الشهير بـ"أبو مينا" افتتاح حفل زفاف نجله مينا، الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، بتلاوة آيات من سورة مريم.

وأوضح "أبو مينا"، أنه يعيش بين أهالي جزيرة العوامية في الأقصر منذ أكثر من 41 عامًا، قائلاً: "كبرنا مع بعض مسلمين ومسيحيين، والفرح ما يكملش إلا بالحب والاحترام بين الناس".

ودعا "أبو مينا" أحد جيرانه من المقرئين المعروفين لافتتاح الليلة بتلاوة القرآن الكريم، قبل أن يقيم وليمة كبيرة دعا إليها أهالي القرية جميعًا لتناول العشاء احتفالًا بزفاف ابنه.

الموقف الإنساني أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورًا من الحفل، معبرين عن تقديرهم لمبادرة الرجل، ومعتبرين أنها تعكس روح مصر الحقيقية التي تجمع بين أبنائها على المحبة والتسامح.

جزيرة العوامية محافظة الأقصر المواطن القبطي أبو مينا

