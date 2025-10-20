بالصور- تعليم أسيوط يطلق بطولة كرة القدم والشطرنج بمدرسة ناصر العسكرية

أسيوط - محمود عجمي:



افتتح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، فعاليات بطولة كرة القدم والشطرنج التي تنظمها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمدينة أسيوط للعام الثاني على التوالي، بحضور عدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

شارك في الافتتاح كل من: طارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأحمد حسين، وكيل الإدارة، ومحمد محمود، مدير إدارة التعليم الثانوي، وعامري كامل، مدير المدرسة.



وشهد اليوم مشاركة وكيل الوزارة في طابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطني مع الطلاب والمعلمين.

وانطلقت فعاليات البطولة الرياضية بمشاركة 22 فصلًا دراسيًا في منافسات كرة القدم، و32 طالبًا في بطولة الشطرنج. وتضمنت الفعاليات طابور عرض للفرق المشاركة، أعقبه تسليم وكيل الوزارة كرة البطولة إيذانًا ببدء المنافسات، وسط أجواء من الحماس والفرحة بين الطلاب.

كما قام وكيل الوزارة بقَصّ شريط افتتاح بطولة الشطرنج داخل قاعة الاحتفالات بالمدرسة، بمشاركة قيادات الإدارة التعليمية والطلاب، في إطار دعم الأنشطة المدرسية وتشجيع المواهب الطلابية.

وفي لفتة تقديرية، كرّمت إدارة المدرسة وكيل الوزارة تقديرًا لدوره البارز في دعم العملية التعليمية والأنشطة المدرسية، إلى جانب تكريم مدير الإدارة، ووكيل الإدارة، ومدير التعليم الثانوي، على جهودهم في دعم أنشطة المدرسة.

وخلال كلمته، أكد دسوقي على دعم الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقطاع التعليم بالمحافظة، مشددًا على أهمية الأنشطة المدرسية كعنصر أساسي في العملية التعليمية، لما لها من دور في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم وتحفيزهم على التفوق الدراسي.

واختتم وكيل الوزارة كلمته بالحث على التحلي بالأخلاق والروح الرياضية، وبذل الجهد لتحقيق التميز والوصول إلى أعلى المراتب.