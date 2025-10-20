إعلان

لمدة 7 ساعات.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق اليوم بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

09:59 ص 20/10/2025

انقطاع التيار الكهربائي

البحيرة - أحمد نصرة:


أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الإثنين، لمدة 7 ساعات، عن عدد من المناطق، وذلك وفقًا لإخطار ورد من هندسة الكهرباء.

وأوضح البيان أن الانقطاع سيشمل مغذي ديروط، بسبب أعمال تغيير موصلات الجهد المتوسط، على أن يتم فصل التيار من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

والمناطق المتأثرة هي: محولات كومبو، حلق الجمل، الشافعي اللبان، محولات منية السعيد، مياه منية السعيد، وصرف فزارة.

وطالبت الوحدة المحلية أهالي تلك المناطق باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي اليوم.

مركز ومدينة المحمودية طع الكهرباء لبحيرة

