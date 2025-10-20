والد طفل الإسماعيلية: دفنت ابني على 6 دفعات وأطالب بالقصاص

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في تصريحات مؤثرة، كشف والد الطفل ضحية جريمة الإسماعيلية تفاصيل صادمة حول وداع نجله، مؤكدًا أنه دفن جثمانه على ست دفعات بعد تحلل أجزائه، قائلًا: "ابني اتقطع واتاكل من لحمه.. وماقدرتش أودعه.. وعايز حقه".

وأضاف الأب المكلوم، في تصريحاته لمصراوي، أنه لن يهدأ له بال إلا بعد تحقيق القصاص العادل من المتهم وكل من شارك في الجريمة، مشيرًا إلى أن نجله كان ابنه الوحيد وأن آخر حديث دار بينهما كان قبل ذهابه للمدرسة، حيث ودعه قائلًا "لا إله إلا الله".

تعود تفاصيل الواقعة، المسجلة بالمحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري، إلى استدراج المتهم لزميله وقتله وتقطيع جثمانه داخل شقة بمنطقة المحطة الجديدة، وإلقاء الأشلاء في مناطق متفرقة، بعد التهام قطعة منها.

وتواصل جهات التحقيق تحرياتها للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية تتحفظ على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، خاصةً بعد تعدد روايات الابن المتهم وادعائه وجود طرف ثانٍ شاركه في التنفيذ.

