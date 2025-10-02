إصابة 7 أشخاص في تصادم ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم وقع في نطاق مركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "منى خ. ع." 25 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليمنى، "رزق ش. س." عامان، بكدمات متفرقة بالجسم، "منصور ط. م." 22 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة، "مها ف ع." 17 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، "منى خ. أ." 40 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة، "فتحية ح. ع." 58 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة حوالي 15 سم، و"سعد ع. ر." 38 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.