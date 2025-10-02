فريق طبي بالقليوبية يُنقذ طفلاً من عيب خلقي "نادر" في القصبة الهوائية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكن فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد اكتشاف إصابته بعيب خلقي نادر من النوع H، يتمثل في ناسور يربط بين القصبة الهوائية والمريء، كان يتسبب في التهابات رئوية متكررة وهدد حياة الطفل بشكل مباشر.



وخلال إجراء منظار دقيق للحنجرة والقصبة الهوائية تحت إشراف الدكتور هيثم نصر، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، تم تحديد موقع الناسور بدقة.



فيما أكدت الأشعة المتقدمة، تحت إشراف الدكتور محمد متولي، رئيس قسم جراحة الأطفال، التشخيص الطبي، لتبدأ بعدها جهود الفريق الطبي في التدخل الفوري لإنقاذ الطفل.



قاد العملية الجراحية الدقيقة كل من أ.د. محمد متولي وأ.د. هيثم نصر، بمشاركة الدكتور عماد الدغيدي والدكتور عبدالله أحمد، حيث تم فصل الاتصال بين القصبة الهوائية والمريء وإعادة بناء المريء باستخدام رقعة عضلية خاصة، لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلاً.



وأكد الفريق الطبي أن نجاح العملية جاء نتيجة التنسيق الكامل بين الجراحين وفريق التمريض والتقنيات الطبية المتقدمة داخل المستشفى، مشيرين إلى أن الطفل خرج من غرفة العمليات بحالة مستقرة، مبتسمًا، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته بصحة أفضل.







