وجّه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من جهة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والمشروعات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع مسؤولي المراكز التكنولوجية وإدارات التراخيص الهندسية بالمراكز والأحياء، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، وإيهاب عبد الحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وعلي عبد الله، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة ميكنة وتوحيد إجراءات التراخيص وربطها إلكترونيًا مع الجهات المعنية، بعيدًا عن التعاملات الورقية، بما يضمن تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمراكز التكنولوجية لتحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة الرقمية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين، في إطار دعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على التوسع في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، لا سيما ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد ركائز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفي ختام الاجتماع، كلف المحافظ بتنظيم برامج تدريبية مجانية للعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام والمراكز التكنولوجية، بهدف رفع كفاءتهم في مجالات الحاسب الآلي والربط الإلكتروني والتعامل مع المنظومة الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.