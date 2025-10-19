استبعاد مرشح لـ"مستقبل وطن" في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة القضاء الإداري في كفرالشيخ الدائرة 7 أفراد كفر الشيخ، اليوم الأحد، إلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، بإدراج اسم توفيق إبراهيم علي أحمد مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة الثانية (سيدي سالم والرياض) ضمن كشوف المرشحين في الدائرة.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم حسن ناجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عثمان فهيم حسن عبده، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبدالفتاح دربالة يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار طارق علاء الدين السيد فلية، مفوض الدولة، وسكرتارية ماهر عبد الهادي قنديل، وذلك في الطعن رقم 744 لسنة 26 قضائية.

كان عبدالسلام الصباغ، المحامي بالإدارية العليا والنقض وكيلًا عن المرشح علي أحمد علي، تقدم بطعن ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير الداخلية، ومدير أمن كفرالشيخ بصفتهم.

وتبين أن الطاعن تقدم للمحكمة بأورأق ومستندات أودعت بالمحكمة بتاريخ 16 اكتوبر 2025 ضد المطعون فيه الأول وطلب بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول الطلبات فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المطعون الأول لمجلس النواب لعام 2025، وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزامه المصروفات واتعاب المحاماه.

وقال الطاعن في دعواه أن المطعون ضده تقدم بأوراق ترشحه عن حزب مستقبل وطن في الدائرة الثانية الانتخابية (سيدي سالم والرياض) وجرى قبول أوراقه واعتماده في الكشوف رغم عدم استيفائه الشروط الدستورية والقانونية.

وبعد فحص هيئة المحكمة المستندات التي تقدم بها الطاعن واستمعت إلى تقرير مفوض الدولة ودفاع المطعون ضده الأول أصدرت قرارها المذكور.