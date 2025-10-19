وقعوا من فوق السلم.. إصابتان في تدافع بمدرستين في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أُصيب تلميذان في مرحلة التعليم الأساسي بكسور وكدمات، اليوم الأحد، إثر سقوطهما من أعلى سلالم مدرستيهما في واقعتين منفصلتين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

واستقبل مستشفى طهطا العام التلميذ "زياد. س"، 14 عامًا، مصابًا بخلع في مفصل اليد اليسرى، بعد سقوطه بمدرسة المجمع في قرية شطورة بسبب تدافع التلاميذ.

كما استقبل المستشفى التلميذة "جنى. ن"، 10 أعوام، مصابة بكسر في الرسغ الأيسر، نتيجة سقوطها من سلم مدرسة موسى الابتدائية بقرية الطليحات للسبب ذاته.