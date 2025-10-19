"ريحة الدم" كشفت جريمة "قتل والتهام" طفل الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات واقعة مقتل الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، طالب المرحلة الإعدادية، على يد زميله، داخل منزل الأخير بمدينة الإسماعيلية، أن والد المتهم وأشقاءه الصغار علموا بالجريمة قبل اكتشافها من قبل الأجهزة الأمنية، بعد انبعاث رائحة دماء من الشقة التي شهدت الحادث في منطقة المحطة الجديدة.

وأضافت المصادر أن المتهم حاول تضليل جهات التحقيق في البداية، حيث ادعى سرقته لهاتف المجني عليه وبيعه لأحد التجار في موقف الفردوس، إلا أن التحريات أثبتت عدم صحة أقواله.

تعود تفاصيل الواقعة، المسجلة بالمحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، إلى استدراج المتهم لزميله وقتله وتقطيع جثمانه داخل شقته.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تتحفظ على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، خاصةً بعد تعدد روايات الابن وادعائه وجود شريك له في الجريمة. وقررت جهات التحقيق طلب تحريات تكميلية لفحص دور الأب وأشقاء المتهم ومدى صلتهم بالواقعة، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات القضية.

