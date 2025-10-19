صدمة جديدة في "قضية المنشار".. إعادة تمثيل الجريمة البشعة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعادت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، تمثيل وقائع الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة المنشار”، التي راح ضحيتها الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، طالب المرحلة الإعدادية، على يد زميله يوسف أيمن، داخل منزل الأخير بمنطقة المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية.

وجاءت عملية التمثيل تحت إشراف النيابة العامة، وبحضور فريق من الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وسط تأمين أمني مشدد، حيث جرى إعادة تمثيل الجريمة خطوة بخطوة، بدءًا من استدراج المجني عليه، مرورًا بارتكاب الجريمة داخل المنزل، وصولًا إلى محاولة التخلص من الجثمان بعد تقطيعه.

وتهدف عملية التمثيل إلى مراجعة أقوال المتهم ومقارنتها بالأدلة المادية التي عثر عليها في مسرح الجريمة، والتأكد من كيفية تنفيذ الواقعة وتوقيتها ودوافعها، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حول تفاصيل الحادث.

كما تواصل جهات التحقيق جمع الأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من موقع الجريمة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى القضاء فور استكمال التحقيقات.

وتُعد هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة لكشف جميع أبعاد وملابسات الجريمة التي هزّت الرأي العام المصري وأثارت حالة من الحزن العميق بين أهالي الإسماعيلية.



