إصابة 12 تلميذًا بالجدري في المنوفية.. والتعليم ترد على أنباء إغلاق المدرسة

كتب : مصراوي

02:42 م 19/10/2025

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، عن إصابة 12 تلميذًا بالجدري المائي داخل مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الابتدائية التابعة لإدارة الباجور التعليمية.

وقال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية لمصراوي، إن الإصابات ظهرت بين تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، وتم إخطار مديرية الصحة فورًا ونقل الأطفال إلى الوحدة الصحية بقرية جروان لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن حالتهم الآن مستقرة وغادروا الوحدة بعد الاطمئنان عليهم.

وأضاف "صلاح" أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي داخل المدرسة، مطمئنًا أولياء الأمور بأن المرض ليس خطيرًا ويجري التعامل معه وفق بروتوكول وزارة الصحة المتبع، مشيرًا إلى أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق الفصل أو المدرسة، حيث جرى التنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة حفاظًا على صحة التلاميذ.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية المنوفية إصابة تلاميذ بالجدري

