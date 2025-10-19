إعلان

تورتة عيد ميلاد تصيب 7 طلاب بمعهد أزهري في الفيوم بالتسمم

كتب : مصراوي

02:25 م 19/10/2025

إسعاف أرشيفية

الفيوم- حسين فتحى:


أصيب 7 طلاب بأحد المعاهد الأزهرية بمركز إطسا بالفيوم، اليوم الأحد، نتيجة تناولهم حلوى "تورتة" فاسدة.


كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بإصابة 7 من طلاب المعهد الأزهرى الإعدادى بقرية بحر أبو المير بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم "تورتة" من أحد محال الحلوى بالقرية.


كشفت تحريات أجهزة الأمن أن الطلاب قد تناولوا "تورتة" بمناسبة عيد ميلاد أحد زملائهم بالمعهد الازهرى وهو ما أصابهم بتسمم غذائي.


وقال الدكتور حسام خليل مدير مستشفى إطسا المركزى، إن حالة الطلاب مستقرة وأنه جرى إجراء عملية غسيل معدة.



