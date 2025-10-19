مصرع وإصابة 3 في تصادم سيارتين بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى سوهاج العام شخص جثة هامدة واثنين آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "عطية. ص" 59 عامًا جثة هامدة، "يوسف. م" 18 عامًا مصابًا بجرح ردي بفروة الرأس وكدمة بالفم وكدمة وتورم بالجانب الأيمن من الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، "عمرو. ع" 19 عامًا بكدمة بالصدر والبطن ادعاء حادث تصادم سيارتين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.