تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب : مصراوي

11:07 ص 19/10/2025

موانئ البحر الاحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 12000 طن بضائع و617 شاحنة و86 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع و245 شاحنة و26 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و372 شاحنة و60 سيارة.

وأعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر مغادرة السفينة "ALCudia Express" ميناء سفاجا اليوم الأحد، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "Pelagos Express" و"الحرية"، وغادرته السفينة "Mohamed M".

وسجل ميناء نويبع تداول 4100 طن بضائع و255 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، والحسين، ونيو عقبة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1660 راكبا.

موانئ البحر الأحمر السويس ميناء سفاجا

