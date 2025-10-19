أسوان - إيهاب عمران:

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أول متجر دائم لعرض وبيع المنتجات الحرفية والفنية نتاج ورش الهيئة، وذلك بمسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، ضمن فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، في إطار الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

شهد الافتتاح اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان.

يضم المتجر مجموعة متميزة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تجسد أصالة الفن المصري، وتشمل السجاد اليدوي، والمكرميات المستوحاة من البيئة الريفية، والكليم اليدوي، إلى جانب أعمال فن الأركت، وقطع الديكوباج والريزن، فضلا عن منتجات الحلي والإكسسوارات المصنوعة من الأحجار الكريمة، والحقائب اليدوية من الخرز والجلد الطبيعي، وأعمال الحفر على الصدف التي تبرز جمال الحرف المصرية الأصيلة.

وقال اللواء خالد اللبان، إن المتجر يعد الأول من نوعه لمنتجات الهيئة في منطقة سياحية، ويهدف إلى دعم الحرفيين وتشجيع الصناعات اليدوية، وتعريف السائحين والزائرين بروح التراث المصري الأصيل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح متجر جديد بمدينة الغردقة، ضمن خطة الهيئة لتعزيز الاستفادة من منتجاتها وتسويقها وتعظيم مواردها، مضيفا أن الهيئة تستعد لإطلاق خدمة التسويق الإلكتروني قريبا.

وتتواصل مساء اليوم فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس" بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان

وتختتم فعالياته صباح الأربعاء 22 أكتوبر بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل، بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس.