أعلنت نقابة المعلمين بمحافظة القليوبية رفضها الكامل لقرار هدم نادي المعلمين بمدينة بنها، مؤكدة أن النادي يعد أحد أهم الكيانات الخدمية والاجتماعية التي تخدم آلاف المعلمين وأسرهم منذ سنوات طويلة، ويحتضن العديد من المرافق الحيوية التي تمثل دعمًا مباشرًا للمعلم.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي أن النادي يضم مجموعة من العيادات الطبية في مختلف التخصصات إلى جانب وحدة عناية مركزة تقدم خدماتها بأسعار رمزية للمعلمين وأسرهم، فضلًا عن الحضانات والخدمات الاجتماعية التي تخفف الأعباء عنهم، بالإضافة إلى مقر لجنة النقابة الذي يقدم خدمات نقابية وإدارية ومعيشية للمعلمين على مستوى المحافظة.

وأشارت النقابة إلى أنه تقرر عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر نادي المعلمين ببنها، وذلك لحشد المعلمين والمعلمات والدعوة للمشاركة في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم والحفاظ على النادي كمقر رمزي وعملي للمعلم.

وأكدت النقابة أنها تدعم جهود الدولة في التطوير والبناء، لكنها تناشد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتدخل العاجل للحفاظ على النادي واستمرار دوره الخدمي والاجتماعي، مشددة على أن النادي يمثل متنفسًا وبيتًا لكل معلم ومصدرًا للرعاية والتواصل بين أبناء المنظومة التعليمية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن نادي المعلمين ليس مجرد مبنى أو منشأة، بل هو رمز لكرامة المعلم وبيت الأسرة التعليمية الذي يجمع الزملاء ويعزز روح الانتماء والتعاون بينهم.