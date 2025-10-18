الأمن العام يفحص فيديو إطلاق نار بأم بيومي لتحديد هوية المتهم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شاب يطلق أعيرة نارية من سلاح ناري باتجاه شخصين يستقلان دراجة نارية بمنطقة أم بيومي التابعة لمدينة شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، بشأن انتشار الفيديو على نطاق واسع، حيث وجّه بسرعة فحصه لتحديد مكان وزمان الواقعة والتوصل إلى هوية مطلق النار وضبطه.

وتعمل فرق البحث حاليًا على تحليل محتوى المقطع لتحديد موقع الحادث وظروفه، والتأكد مما إذا كانت الواقعة حديثة أم قديمة، إلى جانب حصر الشهود في المنطقة والاستماع لأقوالهم. كما يجري فحص كاميرات المراقبة المحيطة لتجميع خيوط الحادث والوصول إلى مرتكبيه.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.