بالصور.. الوادي الجديد يحتل المركز السادس في مبادرة "صيفك رقمي"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

هنأ اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، قطاع التعليم بالمحافظة لاختياره ضمن المراكز الأولى والمتميزة على مستوى الجمهورية في مبادرة "صيفك رقمي"، التي ينظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي شملت منح رخص دولية للطلاب المتميزين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأظهرت نتائج المسابقة تميز المحافظات المختلفة، حيث جاءت محافظة سوهاج في المركز الأول على مستوى الجمهورية، تلتها القاهرة في المركز الثاني، ثم دمياط في المركز الثالث، والمنيا في المركز الرابع، والإسكندرية في المركز الخامس، بينما احتلت الوادي الجديد المركز السادس، وكفر الشيخ في المركز السابع، مؤكدين أن هذا التنوع يعكس عدالة انتشار فرص التدريب في مختلف ربوع مصر.

يُذكر أن صندوق تطوير التعليم نظم احتفالية كبرى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوزيع جوائز رخص سيسكو العالمية لأوائل الطلاب المشاركين في مبادرة "صيفك رقمي"، والتي تهدف إلى بناء جيل رقمي قادر على المنافسة العالمية.

شهد الحفل حضور د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، د. عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأحمد فاروق، المدير الإقليمي لأكاديمية "سيسكو" في مصر، إلى جانب عدد من قيادات التعليم والاتصالات وخبراء التكنولوجيا.

وأكدت د. رشا سعد شرف أن الإنجاز الذي تحقق اليوم هو ثمرة الدعم الكبير والتكامل الفعال بين مؤسسات الدولة المصرية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا ببناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات العصر الرقمي، باعتباره أساس التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت شرف أن مصر حققت قفزة نوعية غير مسبوقة في التدريب التكنولوجي خلال عام واحد، حيث كانت تحتل العام الماضي المركز الثاني عشر عالميًا، لتصبح في الربع الحالي من عام 2025 في المركز الثاني على مستوى العالم بعد الهند، والأولى على مستوى أفريقيا والعالم العربي، بفضل مبادرة صندوق تطوير التعليم بالشراكة مع وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والاتصالات، و"سيسكو" العالمية.

وأوضحت أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 130 ألف متدرب خلال شهرين فقط، وتم تسليم 300 رخصة دولية لممارسة المهنة للطلاب المتفوقين، ممولة بالكامل من صندوق تطوير التعليم بالشراكة مع "سيسكو".

وشملت المبادرة مشاركين من مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من طلاب الإعدادي وحتى طلاب الثانوية العامة والتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تلقى الطلاب دورات في الذكاء الاصطناعي، ومهارات اللغة الإنجليزية لأغراض التكنولوجيا، إضافة إلى مسارين فنيين متخصصين في الشبكات والأمن السيبراني، ليصبحوا مؤهلين بعد الحصول على الرخص الدولية للانخراط في منصات العمل الحر وتقديم خدماتهم على مستوى العالم.

وأشارت "شرف" إلى أن المبادرة كشفت عن قصص نجاح ملهمة، بما في ذلك طلاب من ذوي الهمم ومن المصابين باضطراب التوحد، الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس إيمان الدولة العميق بقدرات أبنائها جميعًا دون استثناء.

أعلنت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي ستستمر حتى إجازة نصف العام الدراسي، متضمنة 600 منحة جديدة وجوائز إضافية للطلاب المتميزين، تأكيدًا على استمرار دعم الدولة للشباب المصري في بناء قدراتهم الرقمية والمهنية.