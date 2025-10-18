إعلان

بحوزتهم أسلحة ومبالغ مالية.. ضبط عصابة مخدرات خطيرة بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:19 م 18/10/2025

ضبط عصابة مخدرات خطيرة بالقليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في الإطاحة بتشكيل عصابي خطير مكوّن من أربعة عناصر إجرامية، كانوا يتخذون من منطقتي الأمير والسقيلي وكرًا لترويج المواد المخدرة.

وجرى ضبط المتهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات، وأسلحة نارية، وذخائر، ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهم غير المشروع، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات دقيقة إلى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، تفيد بقيام المجموعة بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم الخصوص.

على الفور، وجّه اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث القسم، للتأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمين.

أسفرت التحريات عن تحديد هوية الأربعة، وتبين أنهم من العناصر الإجرامية الخطرة، يستخدمون الأسلحة النارية لتأمين نشاطهم غير المشروع.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، شنت قوة أمنية حملة مكبرة استهدفت أماكن تواجد المتهمين، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر والمبالغ المالية المتحصلة من البيع.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن القليوبية تشكيل عصابي النيابة العامة المخدرات ضبط عصابة مخدرات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي