بحوزتهم أسلحة ومبالغ مالية.. ضبط عصابة مخدرات خطيرة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في الإطاحة بتشكيل عصابي خطير مكوّن من أربعة عناصر إجرامية، كانوا يتخذون من منطقتي الأمير والسقيلي وكرًا لترويج المواد المخدرة.

وجرى ضبط المتهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات، وأسلحة نارية، وذخائر، ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهم غير المشروع، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات دقيقة إلى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، تفيد بقيام المجموعة بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم الخصوص.

على الفور، وجّه اللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث القسم، للتأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمين.

أسفرت التحريات عن تحديد هوية الأربعة، وتبين أنهم من العناصر الإجرامية الخطرة، يستخدمون الأسلحة النارية لتأمين نشاطهم غير المشروع.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، شنت قوة أمنية حملة مكبرة استهدفت أماكن تواجد المتهمين، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر والمبالغ المالية المتحصلة من البيع.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.