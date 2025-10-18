بالصور- محافظ أسوان في جولة مفاجئة لضبط الأسواق بكوم أمبو

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من محلات الجزارة والمخابز البلدية بمركز ومدينة كوم أمبو، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية الأساسية، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بعدم رفع الأسعار، والالتزام بالتسعيرة المقررة على مختلف المنتجات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي استغلال للمواطنين أو تلاعب في الأسواق.

وتابع الدكتور إسماعيل كمال جودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات القياسية، مع التأكيد على التزام أصحاب المخابز بالأوزان المعمول بها، موجّهًا بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بشكل مستمر على الأسواق، المخابز، الهايبر ماركت، والمجمعات الاستهلاكية، مع إلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين لضمان الشفافية وتخفيف الأعباء المعيشية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولات المفاجئة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات والمعيشة لأبناء المحافظة وضمان استقرار الأسواق المحلية.

وكلف المحافظ الجهات التنفيذية والرقابية بسرعة التعامل مع أي شكاوى فورية من المواطنين وزيادة الرقابة الميدانية، تأكيدًا على نهج المحافظة في التحرك الفعّال والميداني لخدمة المواطن الأسواني.

وشهدت الجولة تفاعلاً إيجابيًا من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لحرص المحافظ على المتابعة الميدانية بنفسه، مؤكدين أن تلك الجولات تسهم في ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.