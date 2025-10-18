"كان بيعمل عُمرة".. وفاة شاب بعد تأدية المناسك في قرية البراهمة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية البراهمة التابعة لمركز قفط بمحافظة قنا، عقب وفاة الشاب عبدالرحيم سيد قاسم، بعد ساعات قليلة من أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، حيث كان قد سافر إلى الأراضي المقدسة قبل ثلاثة أيام فقط.

ونعى معهد بنين البراهمة الفقيد في بيان رسمي جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعي معهد بنين البراهمة فقيد الأزهر الشريف وفقيد القرية الشيخ عبدالرحيم سيد قاسم الأزهري، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته."

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات النعي والدعاء للفقيد، الذي وصفوه بحُسن الخلق وبشوش الوجه، ومن عُمّار المساجد ومحفظي كتاب الله، مؤكدين أنه كان محبوبًا بين الجميع لما عُرف عنه من طيبة القلب وحب فعل الخير.

وكتب أحد أصدقائه قائلاً: "نُشهد الله أنك كنت طيب القلب، محبًا للخير، حسن السيرة، من المحافظين على الصلاة، نحتسبك عند الله من الشهداء، ونسأل الله أن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة."