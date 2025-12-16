إعلان

ننشر الصور الأولى لحادث تساقط حاويات من قطار بضائع في طوخ بالقليوبية


كتب وتصوير- أحمد السعداوي:

01:27 ص 16/12/2025
    حادث تساقط حاويات من قطار بضائع
    حادث تساقط حاويات من قطار بضائع
    حادث تساقط حاويات من قطار بضائع
    حادث تساقط حاويات من قطار بضائع
    حادث تساقط حاويات من قطار بضائع
    حادث تساقط حاويات من قطار بضائع
    IMG-20251216-حادث تساقط حاويات من قطار بضائع

رصدت عدسة "مصراوي" لحظة سقوط عدد من الكونتنرات من قطار بضاعة في منطقة السفاينة بطوخ، في محافظة القليوبية.

كان مدينة طوخ في محافظة القليوبية، شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث سقوط عدد من الكونتنرات من قطار بضاعة ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل دون سقوط القطار من على القضبان.

انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الحادث وجارى رفع الصنايق الكونتنرات وتقدير الخسائر والتلفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بسقوط صناديق كونتر من على قطار بضاعة أمام منطقة السفاينة بطوخ فى القليوبية.

تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن القطار كان قادمًا من القاهرة متجهًا إلى بنها، وعند منطقة السفاينة تحرك عدد من الصناديق الكونتنر وسقطت على الأرض، بينما استمر القطار فى السير، وتوقف بعد مكان الحادث بمسافة كيلو متر تقريبًا.

