بعد عزاء شقيقته بساعات.. طعنة تنهي حياة رجل في مشاجرة بالباجور

المنوفية - أحمد الباهي:

لم تمر ساعات على وفاة شقيقته حتى لحق بها في مشهد مأساوي هزّ مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إذ لقي المواطن صبحي ع. م. مصرعه مساء الجمعة أثناء محاولته فضّ مشاجرة نشبت بالقرب من شارع باتا.

وبحسب شهود عيان، كان القتيل يحضر عزاء شقيقته التي توفيت قبل يوم واحد فقط، حين أخبره أحد الأشخاص بوجود مشاجرة بين نجله وعدد من الشباب على بُعد أمتار قليلة من سرادق العزاء، فسارع إلى مكان الواقعة محاولًا تهدئة الموقف، إلا أنه تلقى طعنة نافذة بمطواة أودت بحياته في الحال.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.